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Aumento del livello di allerta militare e di sicurezza in Iraq

6 agosto 2026 - 20:40
Codice notizia: 1849514
Source: ABNA24
Aumento del livello di allerta militare e di sicurezza in Iraq

Mentre si avvicina la scadenza del termine fissato dai gruppi di resistenza iracheni a Baghdad per rispondere all'aggressione americano-saudita contro le basi di Hashd al-Shaabi, è stato emesso l'ordine di aumentare il livello di allerta di sicurezza e militare in questo paese.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il Centro di Informazione sulla Sicurezza iracheno ha annunciato che il livello di allerta di sicurezza e operativo delle forze di sicurezza e delle unità militari è stato aumentato in conformità con le direttive del comandante in capo delle forze armate del paese.

Secondo il rapporto di questo organismo di sicurezza iracheno, questa decisione è stata presa nel quadro del mantenimento di un alto livello di prontezza di tutte le formazioni delle forze di sicurezza e del potenziamento della loro capacità di svolgere i loro compiti.

Alcune fonti irachene hanno dichiarato che l'obiettivo di questa misura è intensificare le misure di sicurezza per monitorare i movimenti dei gruppi di resistenza e prevenire qualsiasi attacco dal territorio iracheno contro l'Arabia Saudita.

Questa misura di sicurezza in Iraq arriva dopo che il termine fissato dai gruppi di resistenza al governo di Ali al-Zeidi per rispondere all'aggressione americano-saudita contro le basi di Hashd al-Shaabi in diverse province irachene scade il 23 del mese (secondo il calendario lunare).

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