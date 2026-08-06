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Il New York Times rivela: un gruppo di lavoro speciale della CIA per seminare discordia a Cuba

6 agosto 2026 - 20:41
Codice notizia: 1849515
Source: ABNA24
Il New York Times rivela: un gruppo di lavoro speciale della CIA per seminare discordia a Cuba

L'Agenzia Centrale di Intelligence americana (CIA) ha segretamente istituito un gruppo di lavoro speciale per Cuba per creare divisioni e fratture tra le élite politiche dell'Avana.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il quotidiano americano «New York Times» ha rivelato che la CIA ha segretamente creato un gruppo di lavoro speciale a Cuba e, secondo fonti a conoscenza di questa operazione, ha iniziato a pianificare una campagna più coordinata per fare pressione sul governo cubano. L'obiettivo di questa pressione è costringere il governo cubano ad attuare cambiamenti economici, politici e un cambio di leadership del paese conformemente alle richieste e ai cambiamenti desiderati dal presidente americano Donald Trump.

Queste fonti hanno riferito che la creazione di questo gruppo consentirà alla CIA di indirizzare più rapidamente le proprie risorse finanziarie, umane, tecniche e capacità verso quest'isola. L'obiettivo di questa misura è creare divisioni tra i politici e le élite politiche cubane per esercitare maggiori pressioni su questo paese e rimuovere dal potere coloro che gli Stati Uniti considerano «anti-americani».

Secondo le fonti, questo gruppo ha iniziato a nominare ufficiali operativi per la revisione e la gestione di spie, analisti di intelligence, ufficiali per operazioni elettroniche, nonché ufficiali specializzati in «operazioni di influenza occulta».

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