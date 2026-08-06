Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il quotidiano americano «New York Times» ha rivelato che la CIA ha segretamente creato un gruppo di lavoro speciale a Cuba e, secondo fonti a conoscenza di questa operazione, ha iniziato a pianificare una campagna più coordinata per fare pressione sul governo cubano. L'obiettivo di questa pressione è costringere il governo cubano ad attuare cambiamenti economici, politici e un cambio di leadership del paese conformemente alle richieste e ai cambiamenti desiderati dal presidente americano Donald Trump.

Queste fonti hanno riferito che la creazione di questo gruppo consentirà alla CIA di indirizzare più rapidamente le proprie risorse finanziarie, umane, tecniche e capacità verso quest'isola. L'obiettivo di questa misura è creare divisioni tra i politici e le élite politiche cubane per esercitare maggiori pressioni su questo paese e rimuovere dal potere coloro che gli Stati Uniti considerano «anti-americani».

Secondo le fonti, questo gruppo ha iniziato a nominare ufficiali operativi per la revisione e la gestione di spie, analisti di intelligence, ufficiali per operazioni elettroniche, nonché ufficiali specializzati in «operazioni di influenza occulta».