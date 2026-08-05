Baqa'i: Non abbiamo piani di viaggio per Pakistan e Qatar

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baqa'i, portavoce del Ministero degli Esteri, rispondendo alle domande dei giornalisti su alcuni rapporti dei media regionali e occidentali riguardanti i colloqui Iran-Oman, ha dichiarato: I colloqui tra Iran e Oman, in quanto due stati costieri dello Stretto di Hormuz, sono stati in corso negli ultimi due mesi con l'obiettivo di stabilire un percorso di transito sicuro per la navigazione commerciale in questo stretto, e i suoi vari aspetti tecnici, legali, di sicurezza e ambientali sono stati esaminati dalle autorità competenti del nostro paese.

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha valutato il processo di negoziazione tra i due paesi come "professionale" e "in avanti" e ha precisato: Le coordinate geografiche del percorso preso in considerazione dalle parti sono state concordate e, se alcune terze parti non creeranno ostacoli in questo senso, la dichiarazione comune dei due paesi, contenente le considerazioni e i punti principali concordati, è in fase di revisione e stesura finale.

Baqa'i, riguardo all'impatto dell'intesa bilaterale Iran-Oman sulla situazione di sicurezza e sulla navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, ha osservato: La chiusura dello Stretto di Hormuz è stata causata dall'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e dalle sue conseguenze di sicurezza per l'intera regione, e l'intesa Iran-Oman di per sé non può significare che lo stretto sia diventato sicuro per le navi di transito, poiché i fattori che rendono insicuro lo Stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti, in particolare il blocco navale e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e i suoi interessi, esistono ancora.

Il portavoce del Ministero degli Esteri, rispondendo a un'altra domanda sulla possibile visita del Ministro degli Esteri o del Presidente del Parlamento in Pakistan o Qatar alla fine di questa settimana, ha dichiarato: Non abbiamo piani di viaggio per questi paesi. Tuttavia, Pakistan e Qatar continuano i loro sforzi per ridurre le tensioni, e la Repubblica Islamica dell'Iran è in contatto e scambio di opinioni con loro.