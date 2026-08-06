Yahya Sari: abbiamo distrutto le posizioni dei mercenari sauditi con missili balistici e droni

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Masira, il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato di aver preso di mira le posizioni e le basi dell'esercito saudita e dei mercenari ad esso collegati con un massiccio attacco di missili e droni, causando loro pesanti perdite.

«Yahya Sari», leggendo una dichiarazione video che descrive questa operazione, ha detto: «Considerando il proseguimento del blocco e dell'aggressione del nemico saudita contro il nobile popolo yemenita, che va avanti da quasi 12 anni, le nostre forze armate hanno individuato vasti raduni militari sauditi il cui obiettivo era intensificare le tensioni nelle province liberate e contro il popolo yemenita. Pertanto, le nostre forze armate hanno condotto un'operazione militare massiccia e importante, durante la quale i raduni delle forze nemiche saudite nelle aree di Ar-Ruwayk, Al-Abr, Ath-Thaniya e altri campi affiliati ai cosiddetti «primo e terzo battaglione di emergenza» sono stati presi di mira utilizzando un gran numero di missili balistici e droni. I risultati di questa operazione sono i seguenti:

Centinaia di mercenari del nemico saudita sono stati uccisi e feriti. Numerosi campi, raduni e depositi di armi del nemico saudita nell'area di Al-Wudaya, nell'est dello Yemen, sono stati distrutti e incendiati. Una grande quantità di equipaggiamenti militari presenti nei campi presi di mira è stata distrutta.»

Yahya Sari ha aggiunto: «Le forze armate yemenite avvertono il nemico saudita criminale contro qualsiasi atto sconsiderato che possa commettere contro il nostro paese e il nostro popolo, e ritengono l'Arabia Saudita responsabile di qualsiasi escalation delle tensioni. A coloro che sono stati ingannati e fuorviati tra i figli del nostro paese, raccomandiamo di lasciare i campi del nemico saudita e di tornare in seno alla loro nazione prima che sia troppo tardi.»

Il portavoce delle forze armate yemenite ha concluso la sua dichiarazione dicendo: «Assicuriamo al nobile popolo yemenita di tutte le province che le forze armate sono in piena allerta per affrontare qualsiasi escalation delle tensioni, e invitiamo tutti i figli della nostra nazione a continuare la mobilitazione, a resistere a qualsiasi intensificazione dell'aggressione saudita e a colpire i raduni sauditi ovunque si trovino. Rimaniamo nell'equazione «blocco contro blocco» fino a quando il blocco del nostro paese non sarà terminato.»