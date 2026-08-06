Trump annuncia lunghe pene detentive per i giornalisti americani whistleblower

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il presidente americano Donald Trump nelle sue ultime dichiarazioni ha affermato che gli Stati Uniti dispongono di enormi riserve di munizioni, in particolare di alcuni tipi.

Queste dichiarazioni di Trump arrivano in risposta alle rivelazioni di alcuni importanti media americani che hanno riferito di una carenza o dell'assenza di alcuni missili offensivi e intercettori nell'arsenale americano a causa della guerra contro l'Iran, definendo ciò una crisi di sicurezza.

Trump, senza menzionare il tempo necessario per la produzione di molti missili americani, inclusi i missili intercettori TAD e Patriot, ha affermato che grandi quantità di munizioni sono state prodotte e inviate negli Stati Uniti in base alle necessità.

Il presidente americano ha aggiunto che le aziende della difesa stanno lavorando per creare il maggior numero di fabbriche e impianti di produzione nella storia del paese.

Ignorando il principio della libertà di espressione, ha dichiarato senza mezzi termini che Washington ha già iniziato a perseguire i whistleblower che pubblicano «dichiarazioni traditrici», e cercheremo di applicare loro lunghe pene detentive.