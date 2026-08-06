Movimento Amal: la resistenza è l'unica opzione per difendere il Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando il sito An-Nashra, mentre il governo libanese continua a insistere sui negoziati diretti con i sionisti e sugli accordi di capitolazione, il movimento Amal ha criticato aspramente queste azioni governative.

Ali Khurayis, un alto deputato del parlamento libanese affiliato al movimento Amal, durante la cerimonia per l'anniversario dell'esplosione del porto di Beirut ha dichiarato che il movimento Amal ha sin dall'inizio chiesto la piena verità sull'esplosione del porto e un'indagine trasparente ed equa che determinasse le responsabilità e portasse i colpevoli a rispondere delle loro azioni – lontano da ogni pregiudizio o politicizzazione, affinché la giustizia sia resa alle vittime e alle loro famiglie.

Proseguendo il suo intervento, criticando la continuazione dei negoziati diretti del governo libanese con il nemico sionista, il cui nuovo round si è tenuto ieri a Roma, ha detto: «È pienamente dimostrato che il nemico sionista non rispetta alcun accordo o intesa e non rispetta il cessate il fuoco. Anzi, questo regime continua i suoi attacchi quotidiani, commettendo massacri, distruzioni, bruciando case e prendendo di mira i civili.»

Questo rappresentante del movimento Amal ha sottolineato: «Tutti questi crimini dei sionisti avvengono all'ombra di un sospetto silenzio internazionale e dell'incapacità della comunità internazionale di costringere gli occupanti ad attuare le risoluzioni internazionali e a fermare le loro aggressioni.»

Ali Khurayis ha dichiarato: «Il Libano rimarrà fedele ai propri diritti nazionali, e la volontà di resistenza, che deriva dall'impegno verso la via dell'Imam Hussein (pace su di lui) e dai sacrifici dei martiri, spezzerà tutti i tentativi e i complotti del nemico di aggredire e dominare il nostro paese.»

In conclusione, ha invitato a rafforzare l'unità nazionale e a mantenere l'opzione della resistenza nel confronto con l'occupazione e per la difesa della sovranità nazionale, e ha detto: «L'esercito libanese è pronto a schierarsi in tutte le aree da cui il nemico sionista si ritirerà.»