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Qualsiasi piano che violi la sovranità dell'Iran nello Stretto di Hormuz non sarà accettato

9 agosto 2026 - 19:57
Codice notizia: 1850790
Source: ABNA24
Qualsiasi piano che violi la sovranità dell'Iran nello Stretto di Hormuz non sarà accettato

Il vicepresidente del Consiglio Consultivo Islamico ha sottolineato: Qualsiasi piano o dichiarazione che violi la sovranità e la gestione della Repubblica Islamica dell'Iran nello Stretto di Hormuz non sarà accettabile per la Repubblica Islamica dell'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Hamidreza Hajibabaee, vicepresidente del Consiglio Consultivo Islamico, nella seduta pubblica di oggi del Parlamento, domenica (18 Mordad), e nel suo discorso preliminare, facendo riferimento allo svolgimento fervente delle cerimonie dell'Arba'in di Hossein e porgendo le condoglianze per la morte di diversi consiglieri militari iraniani e civili nell'attacco alla provincia di Ninawa in Iraq, ha dichiarato: Questo episodio testimonia la volontà dell'arroganza (imperialismo mondiale) di impedire lo svolgimento fervente delle cerimonie dell'Arba'in e la loro rabbia per la partecipazione di persone di diversi paesi del mondo a questa grande epopea e a questa alta vetta di libertà e onore.

Il vicepresidente del Parlamento ha proseguito il suo discorso preliminare: Gli Stati Uniti hanno dimostrato di non agire con sincerità in nessuna questione, e attualmente non ci sono negoziati con l'America, e se ci sono discussioni tra noi e l'Oman, non dovrebbero avvenire con l'intervento americano; parlare con l'America che non mantiene nessuna delle sue promesse deve essere fatto con cautela, attenzione e circospezione per garantire i diritti della grande nazione iraniana, e ciò che il nostro amato Leader ha detto è la nostra linea guida fondamentale nel rapporto con l'America e il regime sionista.

Hajibabaee ha osservato: La Repubblica Islamica dell'Iran agisce con potenza verso l'unità dei paesi islamici e della regione, ma allo stesso tempo qualsiasi paese che voglia aiutare l'America ad attaccare l'Iran sarà bersaglio dei missili della Repubblica Islamica, e le nostre forze armate non permetteranno che la regione venga sfruttata per un attacco contro l'Iran e difenderanno il diritto dell'Iran, perché siamo in guerra con l'America, e la nazione ha dichiarato la sua preparazione per questa guerra e non rinuncerà ai suoi diritti.

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