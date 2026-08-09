L'opposizione di Netanyahu al piano di pace per Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando «Al-Jazeera», Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, ha respinto il piano del Consiglio per la Pace di Gaza.

Netanyahu, che agisce nella direzione di ostacolare il cessate il fuoco a Gaza e per ordine del quale l'esercito di questo regime commette ogni giorno crimini contro i palestinesi, ha dichiarato: Israele respinge il piano in 15 punti per Gaza presentato dal Consiglio per la Pace, e fino a quando Hamas non sarà realmente disarmato, non ci sarà alcun ritiro. Chiediamo un disarmo reale, non formale.

Ha anche infranto i sogni degli arabi accomodanti riguardo alla soluzione dei due Stati e ha dichiarato: finché sarò Primo Ministro, non verrà creato alcuno Stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania.

Per quanto riguarda il Libano, ha anche dichiarato: Israele è attualmente impegnato in un'operazione estremamente importante e decisiva.

Anche riguardo all'Iran, ha ripetuto le sue farneticazioni e ha dichiarato: L'Iran non attaccherà Israele perché è consapevole del colpo mortale e potente che gli verrà inferto in caso di attacco.

Ha anche detto: sappiamo come mantenere la nostra posizione quando necessario, anche di fronte ai nostri migliori amici.