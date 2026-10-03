I Guardiani: L'era delle minacce senza costo è finita

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, i Guardiani della Rivoluzione Islamica, in un comunicato in occasione del secondo anniversario dell'operazione «Promessa Veritiera 2», hanno ricordato il decimo giorno del mese di Mehr come il ricordo di questa operazione e dell'attacco missilistico delle forze aerospaziali dei Guardiani contro obiettivi nei territori occupati nel 1403 (2024).

In questo comunicato si legge: Il decimo giorno del mese di Mehr ricorda l'epopea storica e duratura dell'«operazione Promessa Veritiera 2» e l'attacco storico e glorioso delle forze aerospaziali dei Guardiani della Rivoluzione Islamica nel 1403; un'operazione durante la quale la Repubblica Islamica dell'Iran, in risposta al martirio dei comandanti e leader del fronte della Resistenza, tra cui il martire Ismail Haniyeh, il martire Sayyed Hassan Nasrallah e il martire generale di brigata dei Guardiani Abbas Nilforoushan, ha preso di mira obiettivi nei territori occupati con missili e droni di precisione.

I Guardiani hanno inoltre considerato questa operazione, oltre alla risposta alle aggressioni e ai crimini del regime sionista, portatrice di un messaggio chiaro ai nemici della nazione iraniana, e hanno precisato: «L'era delle minacce senza costo è finita, e qualsiasi violazione comporterà una risposta che farà pentire e dolorosa.»

In un'altra parte di questo comunicato, accennando al ruolo degli alti comandanti dei Guardiani nella progettazione e nell'esecuzione dell'operazione «Promessa Veritiera 2», si legge: Questa operazione strategica è stata condotta sotto la guida e la lungimiranza del martire generale di brigata dei Guardiani Mohammad Bagheri, il comando del martire generale di brigata dei Guardiani Hossein Salami, il genio tecnico e l'autorità offensiva del martire generale di brigata dei Guardiani Amir Ali Hajizadeh e l'acume operativo e lo spirito jihadista del martire generale di brigata dei Guardiani Mahmoud Bagheri, e ha dimostrato la potenza missilistica della Repubblica Islamica dell'Iran.

I Guardiani della Rivoluzione Islamica, inoltre, onorando la memoria e i nomi dei martiri del fronte della Resistenza e delle forze armate, hanno sottolineato: L'autorità dei Guardiani della Rivoluzione Islamica nelle guerre recenti, accanto ad altre forze armate, è stata dimostrata di fronte all'America e al regime sionista, e questo ha reso questa istituzione uno dei pilastri della potenza della Repubblica Islamica dell'Iran agli occhi di amici e nemici.