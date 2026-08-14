Funzionario statunitense: La nostra pressione senza precedenti sull'Iran continuerà

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, il Segretario all'Energia americano, sollevando accuse infondate contro l'Iran, ha definito la strategia di Teheran come fallimentare e ha affermato: «La continuazione di questa situazione potrebbe portare al collasso del sistema iraniano».

Ha anche affermato che Washington conosce il numero esatto di navi che attraversano quotidianamente lo Stretto di Hormuz.

Nel frattempo, il Segretario al Tesoro americano ha annunciato che il suo paese intende adottare misure senza precedenti contro l'Iran.

Facendo riferimento alla crisi energetica globale, ha dichiarato: «La guerra contro l'Iran ha temporaneamente fatto aumentare i prezzi dell'energia, e ci si aspetta che questi prezzi diminuiscano».

Il Segretario al Tesoro americano ha inoltre annunciato la continuazione della cosiddetta campagna di «massima pressione» contro l'Iran e ha affermato che queste misure prendono di mira i conti bancari e le criptovalute legate all'Iran in tutto il mondo.