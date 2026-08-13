Ammissione degli USA: la presenza permanente di Israele in Libano contraddice l'accordo quadro

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando la rete Al Jazeera, un funzionario del Dipartimento di Stato americano, in un colloquio con il sito di notizie Axios, ha ammesso che la presenza permanente di Israele nel sud del Libano contraddice gli impegni di questo regime nell'ambito dell'accordo quadro (con il governo di Beirut).

Questo funzionario americano, il cui nome non è stato menzionato, ha sottolineato che Washington si aspetta che tutte le parti rispettino l'accordo quadro che hanno firmato e agiscano secondo le sue disposizioni.

Ha aggiunto che la presenza permanente di Israele nel sud del Libano è contraria alla sicurezza a lungo termine di entrambe le parti e potrebbe minacciare la pace e la sicurezza del Libano e (del regime) di Israele nel lungo periodo.

D'altra parte, il Dipartimento di Stato americano, in un colloquio separato con Al Jazeera, ha dichiarato che qualsiasi presenza permanente di Israele nel sud del Libano è incompatibile con gli impegni previsti dall'accordo quadro.

Washington, senza condannare la presenza militare dell'esercito del regime israeliano sul suolo libanese, ha affermato che gli Stati Uniti sostengono pienamente l'integrità territoriale e la sovranità del Libano.