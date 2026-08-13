Il Primo Ministro iracheno: Non permetteremo che il nostro suolo venga usato contro i vicini

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia ufficiale irachena, «Ali Faleh az-Zeidi», Primo Ministro e comandante in capo delle forze armate del paese, durante una visita notturna al centro operativo del comando della difesa aerea del suo paese, ha sottolineato la necessità di proteggere la sovranità e la sicurezza nazionale dell'Iraq.

Az-Zeidi ha dichiarato: «Il cielo e la sovranità dell'Iraq sono simboli, e non permetteremo che lo spazio aereo del paese venga violato o che la sua sicurezza venga compromessa da alcuna parte.»

Ha aggiunto che l'Iraq, mentre si impegna a proteggere la propria sicurezza nazionale e sovranità, non permetterà che il suo suolo o il suo spazio aereo diventino un punto di partenza per attacchi contro i paesi vicini.

Il comandante in capo delle forze armate irachene ha sottolineato che il ruolo di questo paese contribuisce al rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione, e che le forze armate irachene sono una fortezza solida per la protezione del paese, della sua sovranità e della sua decisione nazionale.

In conclusione, az-Zeidi ha dichiarato: «La difesa aerea è lo scudo del cielo iracheno e la prima linea di difesa della sua sovranità, e la creazione di forze armate capaci è uno dei pilastri fondamentali per il consolidamento della sovranità dell'Iraq e per il rafforzamento della capacità del paese di prendere decisioni politiche e militari indipendenti.»