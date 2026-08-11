Il generale di corpo d'armata Abdollahi: Lo stato maggiore generale delle forze armate iraniane è pienamente e completamente pronto a sostenere il Cor

Secondo l'ABNA, nel messaggio del generale Abdollahi si legge: «Io, nel rendere omaggio alle lotte instancabili e storiche dell'IRGC nei molteplici campi della difesa della Rivoluzione Islamica negli ambiti della difesa, della sicurezza e dell'eliminazione dello svantaggio sociale, sottolineo la piena e completa disponibilità dello stato maggiore generale delle forze armate a sostenere, affiancare e fornire supporto strategico a questa istituzione rivoluzionaria e popolare.»