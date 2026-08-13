  1. Home page
  2. servizio
  3. Asia

Ringraziamenti di Hamas per le dichiarazioni del Maggior Generale Rezaei sulla necessità di fermare la guerra a Gaza e in Libano

13 agosto 2026 - 16:10
Codice notizia: 1852149
Source: ABNA24
Ringraziamenti di Hamas per le dichiarazioni del Maggior Generale Rezaei sulla necessità di fermare la guerra a Gaza e in Libano

Un membro dell'ufficio politico del movimento Hamas ha ringraziato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano per le sue dichiarazioni sulla necessità di porre fine alla guerra in Libano e a Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia Shihab, «Basem Naim», membro dell'ufficio politico del movimento Hamas, ha espresso gratitudine a Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, per le sue dichiarazioni sulla necessità di porre fine alla guerra in tutta la regione, compresi il Libano e Gaza.

Naim ha dichiarato che il movimento di resistenza islamica Hamas apprezza le dichiarazioni del segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano sulla necessità di porre fine alla guerra in tutta la regione, compresi il Libano e Gaza.

Ha aggiunto: fermare queste guerre è l'interesse supremo per la regione, i suoi popoli e il futuro dei suoi abitanti, e la continuazione di queste guerre serve solo ai piani del regime sionista; piani basati sulla divisione, la destabilizzazione e l'esaurimento delle capacità della regione.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha