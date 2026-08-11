Mohammed Abdulsalam: Le operazioni dello Yemen sono una risposta legittima all'aggressione continua dell'Arabia Saudita

Secondo ABNA+, "Mohammed Abdulsalam" in una dichiarazione ha annunciato che la delegazione negoziale del governo yemenita, parallelamente alla continuazione dell'aggressione contro il popolo yemenita, continua i suoi contatti e incontri con varie parti regionali e internazionali per spiegare la posizione del suo paese riguardo agli sviluppi attuali.

Ha sottolineato che le operazioni delle forze armate yemenite contro le navi saudite, le forze e i campi militari di questo paese all'interno dello Yemen, vengono condotte nel quadro di una risposta legittima all'aggressione continua, in particolare all'attacco all'aeroporto di Sanaa.

Il capo della delegazione negoziale yemenita ha dichiarato: Sanaa per quattro anni ha rispettato il cessate il fuoco e la distensione e non ha intrapreso alcuna azione aggressiva contro l'Arabia Saudita, ma la parte saudita ha utilizzato questa tregua per intensificare deliberatamente le pressioni nei settori economico e vitale con l'obiettivo di logorare il popolo yemenita.

Ha aggiunto: L'Arabia Saudita, imponendo severe restrizioni all'ispezione delle navi dirette al porto di Hodeidah, ha rafforzato il blocco dello Yemen e, ritardando di diversi mesi l'ingresso di queste navi, ha aumentato le pressioni economiche sulla popolazione.