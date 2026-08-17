Araghchi ha sottolineato le posizioni dell'Iran a sostegno della sicurezza, stabilità e integrità territoriale dell'Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Fuad Hussein, ministro degli Esteri iracheno, ha avuto una conversazione telefonica con Seyyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, riguardo agli ultimi sviluppi nella regione e alle questioni di interesse comune, e hanno scambiato opinioni.

In questo colloquio, Araghchi, facendo riferimento alle posizioni di principio della Repubblica Islamica dell'Iran a sostegno della sicurezza, della stabilità e dell'integrità territoriale dell'Iraq, ha sottolineato la necessità di vigilanza contro gli atti terroristici, incluso l'attacco all'ufficio del Primo Ministro della regione del Kurdistan iracheno, e le cospirazioni che potrebbero danneggiare le relazioni amichevoli e fraterne tra i due paesi.

Le due parti hanno inoltre sottolineato in questa conversazione telefonica l'importanza di mantenere la sicurezza e la stabilità dei confini comuni e la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i due paesi per prevenire qualsiasi insicurezza e minaccia alla sicurezza delle frontiere.