Kushner: Il nostro incontro con Hamas è stato «molto amichevole»

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Jared Kushner, consigliere senior e genero di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in un'intervista a Fox News, affermando che le preoccupazioni israeliane sono accettabili, ha aggiunto che Tel Aviv ha sollevato queste preoccupazioni e Washington è stata in grado di esaminarle e chiarire alcuni malintesi su questo piano.

Continuando le sue dichiarazioni, ha aggiunto che nei negoziati con Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, riguardo al disarmo di Gaza sono stati compiuti notevoli progressi.

Kushner ha ribadito il suo pieno sostegno al regime di Tel Aviv, affermando che in caso di qualsiasi minaccia imminente, gli Stati Uniti non limiteranno il diritto di Israele all'autodifesa.

Ha anche detto: «Potremmo vedere progressi entro 30 giorni, e speriamo che entro 60-90 giorni inizi il processo di rimozione delle armi e si raggiungano progressi.»

Kushner ha poi detto che il loro incontro con Hamas è stato «molto amichevole» e che hanno detto le cose giuste; per questo daremo loro l'opportunità di dimostrarlo.

Ripetendo le sue parole secondo cui "Hamas ha detto le cose giuste", pur definendo terroristica questo movimento di resistenza, che legittimamente cerca di rivendicare i diritti del popolo palestinese, ha dichiarato: «Ma è difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso tali crimini.»

Kushner, affermando che «tutto dipenderà dalle azioni di Hamas e dalle sue misure pratiche», ha detto: «Spero che siano sinceri nelle loro dichiarazioni.»

Ha anche detto: «I progressi potrebbero arrivare molto presto, ma abbiamo bisogno della cooperazione di entrambe le parti e speriamo di poter andare avanti.»

In questo contesto, un funzionario americano non identificato ha detto al sito di notizie Axios che Kushner ha detto a Netanyahu che il suo ultimo incontro e quello di Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, con i leader di Hamas hanno portato a un accordo che prevede il rilascio di tutti i prigionieri israeliani.

Questo funzionario americano ha aggiunto che Kushner ha sottolineato a Netanyahu l'importanza di ascoltare direttamente il punto di vista dei leader di Hamas sulla loro disponibilità al disarmo.