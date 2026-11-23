Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, in dichiarazioni riferendosi alla vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato, ha affermato di aver previsto che in caso di vittoria di questo partito sarebbero accadute due cose: un calo degli indici di borsa e un'intensificazione degli attacchi dell'Iran.

Trump ha anche affermato che i leader iraniani considerano i democratici persone deboli e inefficaci che cercano la distruzione dell'America; ha detto a questo proposito che non permetterà che una cosa del genere accada.

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che l'Iran e i democratici hanno compiuto sforzi considerevoli per mantenere alti i prezzi del petrolio il più a lungo possibile.

Trump, in un'altra parte delle sue dichiarazioni, ha affermato che l'Iran ha finora ucciso 81.000 manifestanti.

Il presidente degli Stati Uniti, sollevando anche affermazioni sulla comunità di immigrati somali nello stato del Minnesota, ha affermato che i somali hanno preso il controllo di questo stato e che circa il 95 per cento di loro utilizza una qualche forma di assistenza sociale.