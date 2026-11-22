Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Manar, Hassan Fadlallah, rappresentante del blocco « Fedeltà alla Resistenza » nel Parlamento libanese, durante un discorso alla cerimonia commemorativa di Ibrahim e Abbas Alian, due fratelli martiri, nella località di Qalawiya nella regione di Bent Jbeil, sottolineando che l'indipendenza di questo paese non è ancora completa, ha considerato la continuazione dell'occupazione da parte del regime sionista e le ingerenze straniere nelle decisioni del governo di Beirut come i principali ostacoli alla sovranità nazionale del Libano e ha chiesto al governo di occuparsi del sostentamento del popolo prima di entrare nel dibattito sul monopolio delle armi

Il membro del blocco « Fedeltà alla Resistenza » nel Parlamento libanese ha dichiarato che finché una parte del territorio di questo paese sarà occupata dal regime sionista e le ingerenze straniere nelle decisioni del governo continueranno, l'indipendenza del Libano non sarà pienamente realizzata

Hassan Fadlallah ha accusato l'America e alcune ambasciate straniere di incitare gruppi in Libano contro altri correnti e ha detto: queste azioni sono compiute con l'obiettivo di creare un conflitto interno e indebolire il paese. Essi ogni giorno incitano alcuni gruppi e correnti contro altri libanesi e vogliono che il popolo libanese si scontri tra loro per condurre il proprio paese alla distruzione con le proprie mani, mentre gli americani hanno già applicato questa politica in diversi paesi e poi hanno abbandonato i loro mercenari a se stessi