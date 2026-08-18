Il rivale di Netanyahu alle elezioni della Knesset: Il Qatar è un nemico di Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Naftali Bennett, ex Primo Ministro del regime sionista e rivale di Benjamin Netanyahu, l'attuale Primo Ministro, nelle prossime elezioni nei territori occupati, ha dichiarato: "Il Qatar non è un paese complicato o negativo, è un nemico. Chi non capisce che il Qatar è un nemico non può guidare Israele."

Ha aggiunto: "Le agenzie di sicurezza avvertono il gabinetto israeliano del terribile pericolo dell'influenza qatariota e interrompono gli accordi di sicurezza con questo paese, ma la leadership politica a Tel Aviv continua a chiudere gli occhi di fronte al pericolo di questo cancro antisemita che ci danneggia."

Il rivale elettorale di Netanyahu ha detto: "Nel futuro gabinetto, dichiareremo il Qatar un paese nemico e sradicheremo questo cancro che ha inviato le sue metastasi in varie parti di Israele e ha persino raggiunto l'ufficio del Primo Ministro, da in mezzo a noi."

Nonostante l'affermazione di Bennett sulla vicinanza del Qatar al gabinetto di Netanyahu, Doha mantiene stretti rapporti con i gruppi di resistenza palestinesi, incluso Hamas.