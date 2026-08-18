ONU: 186 operatori umanitari uccisi a Gaza lo scorso anno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita RT, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha dichiarato che nel 2025 sono stati uccisi 350 operatori umanitari e personale del settore umanitario in tutto il mondo, di cui 186 nella Striscia di Gaza.

L'ufficio ha dichiarato in una nota che lo scorso anno ha segnato un nuovo triste record per quanto riguarda la violenza contro il personale umanitario, con il numero totale di operatori uccisi, feriti o rapiti nel 2025 che ha raggiunto quota 907.

I dati mostrano che la Striscia di Gaza ha il più alto numero di vittime tra il personale umanitario, con 186 operatori umanitari e personale del settore uccisi in questa regione nel 2025.

Questa statistica è stata registrata in un momento in cui le organizzazioni umanitarie continuano a operare all'interno di questa regione in condizioni estremamente difficili, affrontando ampie sfide di sicurezza e logistiche che ostacolano il processo di soccorso e la fornitura di aiuti ai residenti colpiti.