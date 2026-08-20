Affermazione di funzionari americani: abbiamo creato un percorso per entrare e uscire dallo Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, diversi funzionari americani hanno dichiarato al sito «Axios» che le forze americane hanno creato un percorso per entrare nello Stretto di Hormuz e uscirne, al fine di trasportare milioni di barili di petrolio al giorno attraverso questo percorso.

Secondo questa affermazione dei funzionari, «circa 10 milioni di barili di petrolio al giorno vengono forniti al mercato energetico, che equivale alla metà del volume di petrolio che veniva trasportato attraverso questo percorso prima dell'inizio della guerra».

Un altro funzionario americano in un'intervista ad Axios ha nuovamente affermato che le forze del suo paese controllano il percorso meridionale dello Stretto di Hormuz da due mesi, e che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica potrebbe solo essere in grado di causare interferenze su questo percorso.

Diversi altri funzionari in interviste a questo sito hanno anche affermato che la capacità dell'Iran di monitorare il transito delle navi sul percorso meridionale dello Stretto di Hormuz è diminuita.

Un funzionario americano ha continuato in una seria affermazione dicendo che i militari del suo paese lunedì sera hanno abbattuto 8 droni iraniani e due missili da crociera.

Axios ha anche riportato, citando Trump, che un volume enorme di petrolio attraversa lo Stretto di Hormuz.