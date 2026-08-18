CNN: Minacce e ritirate sono diventate il metodo abituale di Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la CNN ha riferito che non è la prima volta che Trump minaccia l'Oman, e che l'uso delle minacce è diventato il suo metodo abituale nei rapporti internazionali.

Secondo questo rapporto, Trump in precedenza aveva minacciato un paese su 13 nel mondo, e l'Oman si è classificato al 15° posto in questo elenco di 200 voci.

Ha anche condotto aggressioni militari contro sette paesi nel solo secondo mandato presidenziale, tra cui Iran, Iraq, Nigeria, Siria e Venezuela, e ha minacciato di effettuare attacchi contro altri sette paesi, tra cui Canada, Colombia, Cuba e Messico.

La CNN ha aggiunto che le minacce di Trump sono spesso vuote. Ha più volte minacciato gli altri e poi ha fatto marcia indietro; anche nei casi in cui l'Iran non ha soddisfatto le richieste di Trump. Egli presenta i progressi nei negoziati o sulle questioni controverse come una scusa per le sue ritirate, ma questi progressi per lo più non sono esistiti, dimostrando che la minaccia fa parte della leva negoziale di Trump.