Stato Maggiore Generale delle Forze Armate: Non ci fermeremo fino alla completa sconfitta dei nemici

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate celebra l'anniversario del ritorno degli orgogliosi prigionieri liberati e porge le sue congratulazioni a tutti i combattenti e alle loro illustri famiglie per questo giorno benedetto.

La sacra difesa di otto anni è una pagina d'oro dell'orgoglio, della crescita, del coraggio e dell'onore degli iraniani, che nella gloriosa storia della Rivoluzione Islamica è diventata il simbolo della fiducia in sé stessi, dell'amore per la libertà, della lotta contro la tirannia, della fedeltà alla guida religiosa e della perspicacia per coloro che, rispondendo all'appello del Leader, hanno eroicamente resistito all'aggressione dei nemici della Rivoluzione Islamica e hanno dato significato alla dignità e alla potenza islamica. I prigionieri liberati brillano come una gemma sulla fronte di quell'epoca. Ora, a 37 anni da quegli anni di epopea e sacrificio, il sacro e prezioso patrimonio della fermezza e della resistenza lasciato da quella generazione orgogliosa è diventato un albero possente e dalle radici profonde ed è giunto nelle mani di giovani meritevoli e liberi che, rispondendo alla chiamata del leader martire (che la sua anima sia santificata) e del grande leader della Rivoluzione Islamica, Sua Santità l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (che la sua ombra si allunghi), stanno affrontando l'esercito più equipaggiato del mondo, l'America criminale, e hanno messo in ginocchio i loro leader falliti.

Questo patrimonio prezioso e inestimabile testimonia sempre la ricerca della giustizia e la lotta contro la tirannia dell'eroico e risvegliato popolo dell'Iran islamico, che per oltre 160 giorni e notti, sostenendo i propri figli nelle Forze Armate, ha invocato la vendetta per il sangue puro del proprio Imam martire e sottolinea la fermezza, la potenza e la resistenza delle Forze Armate di fronte alla prepotenza e all'avidità del sistema di dominio globale e dell'arroganza guidata dall'America terrorista.

Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, ringraziando la volontà d'acciaio e la determinazione salda e incrollabile della nazione instancabile, paziente e risvegliata dell'Iran islamico, assicura loro che non si fermerà fino alla completa sconfitta dei nemici americano-sionisti nella regione, al ripristino dei diritti dell'eroica nazione iraniana e alla resa del nemico, e si opporrà fermamente alle legittime richieste del popolo e alle esigenze del nostro amato leader contro l'America aggressiva.