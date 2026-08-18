Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Novosti, Scott Ritter, analista militare ed ex ufficiale dei servizi segreti della Marina americana, ha sottolineato che né gli Stati Uniti né l'Europa possono aiutare l'Ucraina a ottenere una vittoria contro la Russia.

Ha aggiunto: «Non esiste alcuna potenza militare o struttura combattente in grado di cambiare la situazione in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno praticamente ammesso di non poter fare nulla per la vittoria dell'Ucraina. Non concedono all'Ucraina il permesso di produrre missili Patriot né di accedere a tecnologie sensibili, perché nessuno si fida degli ucraini.»

Ritter ha dichiarato: «Anche gli europei non vogliono prelevare i missili Patriot dalle loro scorte e inviarli in Ucraina. Anche loro hanno abbandonato questo paese.»

Ha precisato: «Gli Stati Uniti e l'Europa sanno che col passare del tempo, l'Ucraina si troverà in una situazione ancora più instabile; si avvicina un inverno freddo, senza elettricità, carburante, gas, cibo e senza nient'altro.»