Assalto dei coloni sionisti alla moschea di Al-Aqsa

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando l'agenzia Shihab, fonti palestinesi hanno annunciato che decine di coloni oggi, domenica, con il sostegno e l'accompagnamento di militari del regime sionista, hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa.

Alcune fonti locali hanno riferito che 179 coloni insieme a diversi rabbini, dopo aver fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa, hanno tenuto cerimonie talmudiche nella parte orientale di questa moschea.

Il regime sionista negli ultimi anni ha intensificato le sue misure per giudaizzare Gerusalemme Est, inclusa la moschea di Al-Aqsa, e per cancellare l'identità araba e islamica di questa città.

Le risoluzioni internazionali sottolineano che Gerusalemme Est deve essere la capitale di uno Stato palestinese indipendente. Queste risoluzioni non riconoscono l'occupazione di questa città da parte del regime sionista nel 1967 né la sua annessione nel 1980.