Reuters: Funzionari di Hamas hanno partecipato a incontri con Kushner e Mladenov

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando Al Jazeera, Reuters ha dichiarato citando una fonte diplomatica: Jared Kushner, genero di Trump, ha incontrato al Cairo mediatori da Egitto, Qatar e Turchia per portare avanti il piano di Trump su Gaza.

Su questa base, Reuters ha aggiunto citando una fonte diplomatica: funzionari di Hamas hanno partecipato ad alcuni incontri dei mediatori al Cairo e anche a riunioni con Kushner e Mladenov (Nikolay Mladenov – inviato speciale dell'ONU per il processo di pace dell'Asia occidentale e presidente del Consiglio di pace per Gaza).

D'altra parte, il sito Axios ha affermato citando una fonte informata: lo scopo dell'incontro di Kushner con i leader di Hamas in Egitto è trasformare gli impegni di questo movimento sul disarmo in passi concreti! Domani lunedì, Kushner discuterà con Netanyahu sulle contromisure che (il regime) israeliano dovrebbe adottare.

In precedenza era stato annunciato che Jared Kushner, genero e inviato del presidente americano Donald Trump, avrebbe incontrato rappresentanti di Hamas con la partecipazione di mediatori da Egitto, Turchia e Qatar.

Fonti informate avevano affermato che lo scopo di questo incontro era impedire il crollo dell'accordo su Gaza.