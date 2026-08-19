CNN: Trump è insoddisfatto che l'Iran non si pieghi alle sue richieste

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la CNN, citando fonti informate, ha riferito che il presidente americano Donald Trump ha ordinato ai suoi inviati di alto livello di interrompere i colloqui con l'Iran.

La CNN, citando dichiarazioni di un funzionario americano, ha annunciato che Donald Trump ha chiesto ai suoi inviati di alto livello di cessare i negoziati con Teheran.

La CNN ha inoltre aggiunto, citando fonti, che funzionari americani hanno informato i loro alleati che stanno cambiando strategia e intendono avviare un processo di «soffocamento graduale» dell'Iran.

La rete ha anche riferito, citando funzionari americani, che Trump è insoddisfatto della mancanza di disponibilità di Teheran a rispondere alle sue richieste e vuole aspettare che i leader iraniani mostrino una nuova disponibilità a concludere l'accordo che sta cercando.

I funzionari americani hanno anche sottolineato che si prevede che a breve saranno imposte sanzioni molto severe e dure contro l'Iran.