Intercept: Il Mossad ha fallito in Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sito Intercept ha scritto che il fallimento del Mossad in Iran, dopo le previsioni fallite riguardo all'assassinio di comandanti e all'istigazione dell'opinione pubblica iraniana a rovesciare il sistema, ha alimentato una crisi interna nei territori occupati.

Secondo questo rapporto, il fallimento dell'intelligence del regime sionista in Iran ha portato a conseguenze interne in crescita; conseguenze accompagnate da un aumento delle critiche al lavoro del servizio di spionaggio «Mossad» e dal fallimento dei calcoli di questa organizzazione per rovesciare il sistema iraniano dall'interno. Ciò avviene mentre le divergenze all'interno delle istituzioni sioniste riguardo all'efficacia dell'opzione militare si stanno approfondendo.

Intercept, riferendosi al «fallimento storico del Mossad» riguardo alle illusioni di un cambio di sovranità in Iran, ha scritto che questo fallimento ha portato allo scoppio di una crisi interna nei territori occupati.

Il sito, nel suo articolo, ha anche affrontato le conseguenze dei licenziamenti improvvisi e senza precedenti di comandanti superiori nel servizio di spionaggio del Mossad, a seguito del grave fallimento delle operazioni di intelligence contro l'Iran.