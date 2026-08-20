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Ultimo bilancio delle perdite militari americane nella guerra contro l'Iran: 18 morti e 757 feriti

20 agosto 2026 - 11:25
Codice notizia: 1854750
Source: ABNA24
Ultimo bilancio delle perdite militari americane nella guerra contro l'Iran: 18 morti e 757 feriti

La CNN ha annunciato il numero delle perdite militari americane dall'inizio dell'aggressione contro l'Iran il 28 febbraio (9 Esfand 1404 secondo il calendario iraniano).

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la CNN, il numero di militari americani feriti dall'inizio della guerra contro l'Iran ha superato i 750.

Secondo i dati del database delle perdite in combattimento del Dipartimento della Difesa americano, il Pentagono mercoledì ha aggiornato queste statistiche e ha registrato più di 50 nuovi casi di ferimenti di militari.

Secondo la CNN, questo aumento statistico è avvenuto mentre i negoziati tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra rimangono in stallo.

CNN, sulla base dei dati complessivi del sistema «Defense Casualty Analysis System» (DCAS) nella sezione «Operazioni Oltremare» e dei dati relativi all'operazione denominata «Epic Fury», ha riferito che dall'inizio della guerra americana contro l'Iran il 28 febbraio, 18 militari americani sono stati uccisi e 757 feriti.

Il Dipartimento della Difesa americano il mese scorso ha creato la sezione «Operazioni Oltremare» nel sistema DCAS per registrare i militari uccisi e feriti dal 7 luglio (16 Tir).

Il Pentagono finora non ha fornito ulteriori dettagli su questa sezione e non ha specificato a quale conflitto si riferiscano queste perdite.

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