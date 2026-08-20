Ultimo bilancio delle perdite militari americane nella guerra contro l'Iran: 18 morti e 757 feriti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la CNN, il numero di militari americani feriti dall'inizio della guerra contro l'Iran ha superato i 750.

Secondo i dati del database delle perdite in combattimento del Dipartimento della Difesa americano, il Pentagono mercoledì ha aggiornato queste statistiche e ha registrato più di 50 nuovi casi di ferimenti di militari.

Secondo la CNN, questo aumento statistico è avvenuto mentre i negoziati tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra rimangono in stallo.

CNN, sulla base dei dati complessivi del sistema «Defense Casualty Analysis System» (DCAS) nella sezione «Operazioni Oltremare» e dei dati relativi all'operazione denominata «Epic Fury», ha riferito che dall'inizio della guerra americana contro l'Iran il 28 febbraio, 18 militari americani sono stati uccisi e 757 feriti.

Il Dipartimento della Difesa americano il mese scorso ha creato la sezione «Operazioni Oltremare» nel sistema DCAS per registrare i militari uccisi e feriti dal 7 luglio (16 Tir).

Il Pentagono finora non ha fornito ulteriori dettagli su questa sezione e non ha specificato a quale conflitto si riferiscano queste perdite.