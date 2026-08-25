"Al-Akhbar": Lo schiaffo sonante che l'ambasciatore iraniano ha dato all'America e al governo libanese

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", il quotidiano libanese "Al-Akhbar" ha scritto che l'accordo sulla continuazione della presenza di "Mohammadreza Sheibani", ambasciatore iraniano a Beirut, è stato uno schiaffo sonante a quella corrente che nei giorni scorsi aveva lanciato una campagna per impedire la sua permanenza in Libano; una corrente guidata da "Michel Issa", ambasciatore americano a Beirut, "Youssef Raji", ministro degli Esteri, e il partito delle "Forze Libanesi". Questa corrente ha fallito nei suoi tentativi politici e mediatici di impedire qualsiasi soluzione che consentisse all'Iran di mantenere la sua presenza politica in Libano, e non è riuscita a porre fine alla situazione con l'espulsione dell'ambasciatore iraniano dal paese, e alla fine è stato raggiunto un accordo che ha portato alla continuazione della presenza di Mohammadreza Sheibani in Libano.

Secondo quanto dichiarato da questo quotidiano libanese, il Maggior Generale "Hassan Chaker", direttore generale della Sicurezza Generale del Libano, è stato il mediatore dei negoziati politici che hanno convinto Joseph Aoun, presidente del Libano, ad adottare una formula che evitasse l'escalation delle tensioni con l'Iran. Le informazioni disponibili indicano che questo percorso è stato coordinato anche con "Nabih Berri", presidente della Camera dei Deputati, per garantire la necessaria copertura politica per la formula finale del caso.

Alla fine a Sheibani è stato concesso un soggiorno di 6 mesi in territorio libanese, e lui, utilizzando il suo passaporto diplomatico iraniano, ha presentato la sua richiesta alla Sicurezza Generale e ha ottenuto il suo soggiorno sulla base dei poteri legali previsti dalla costituzione libanese, in particolare il suo articolo 21.

Il quotidiano aggiunge che Michel Issa, ambasciatore americano in Libano, mentre continuava a fomentare provocazioni contro l'Iran tra caffè e nei suoi incontri con i politici libanesi, ha lanciato una campagna che ha portato a una vittoria per l'Iran. Voleva trasformare l'espulsione di Sheibani in una prova per misurare l'influenza di Washington in Libano al fine di assumere una posizione dura contro l'Iran, ma la decisione finale è stata che il governo libanese ha mantenuto il quadro giuridico della presenza di questa persona e ha lasciato aperta la porta all'interazione politica con Teheran.

Ma ciò che è più importante, questa questione non si limita a un semplice soggiorno amministrativo di 6 mesi; le informazioni disponibili indicano che Teheran intende utilizzare Sheibani in un nuovo ruolo politico come "inviato speciale per gli affari del Libano e della Siria".