Il Qatar conferma la visita del suo Primo Ministro a Teheran; l'asse dei colloqui è la riduzione delle tensioni

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, ha annunciato che Mohammed bin Abdulrahman, Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, si recherà domani a Teheran per esaminare le vie per ridurre le tensioni e creare le condizioni per un dialogo.

Ha aggiunto: La libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz sarà uno degli assi principali dei colloqui del Primo Ministro a Teheran.

Il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota ha dichiarato che la visita del Primo Ministro a Teheran è una conferma della posizione del Qatar secondo cui la diplomazia è la via per rafforzare la sicurezza regionale.

Al-Ansari ha infine aggiunto: Il Primo Ministro esaminerà anche la necessità di riportare la navigazione nello Stretto di Hormuz alla situazione precedente al 28 febbraio (9 Esfand 1404 del calendario iraniano).