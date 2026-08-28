Sheikh Naim Qassem: L'unità islamica significa concentrarsi sul vero nemico della ummah islamica

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita "Al-Manar", Sheikh Naim Qassem nel suo discorso in occasione della nascita del Profeta dell'Islam e della Settimana dell'unità islamica ha dichiarato: l'unità islamica desiderata è un'unità che porta alla forza dei musulmani e realizza la loro coesione e cooperazione, specialmente tra Stati e nazioni. L'unità islamica desiderata è la liberazione della ummah islamica dalla schiavitù e dall'alienazione, e il contrasto alle divisioni e agli ostacoli settari, religiosi e politici.

Il Segretario Generale di Hezbollah libanese ha sottolineato: l'unità islamica desiderata è il contrasto ai progetti americani e israeliani di frammentazione e semina di discordia, mirati a dividere la nostra regione. L'unità islamica significa concentrarsi sul vero nemico della ummah islamica e superare le divergenze interne.

Sheikh Naim Qassem ha precisato: l'unità islamica ha due risultati: primo, prevenire la divisione e unirsi; secondo, estendere questa unità all'unità nazionale e umana. Il secondo risultato è che ci uniremo attorno alla questione centrale della Palestina, che determina il futuro dell'intera regione.

Ha dichiarato: la causa palestinese non è una questione settaria, ma una causa islamica, nazionale, araba e umana. Chiediamo ai paesi arabi e islamici e ai loro popoli di unirsi e di non restare con le mani in mano mentre i nemici entrano nella nostra regione e i loro fratelli soffrono.

Ha aggiunto: è giunto il momento che la nostra regione diventi sicura attraverso l'intesa tra i suoi paesi, e che l'arroganza venga messa fine.