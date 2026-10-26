Baghai: Siamo in stato di guerra e non esitiamo a difenderci

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, durante la sua conferenza stampa settimanale, riferendosi ai recenti sviluppi diplomatici, ha dichiarato: Per quanto riguarda la regione e allo stesso tempo la Repubblica Islamica dell'Iran, monitoriamo la situazione con potenza e intelligenza e ci siamo preparati a qualsiasi evento.
Riguardo alle elezioni della Knesset in Israele e all'atmosfera creata dai funzionari israeliani circa la possibilità di un'azione preventiva dell'Iran per perturbare il processo di queste elezioni, ha osservato: Non penso che ci siano elezioni laggiù. Lì c'è una competizione tra diverse bande per commettere più male, ed è una gara tra diverse persone, e il loro slogan più importante è che posso commettere più crimini e omicidi di te. Per noi non importa chi prende il timone di un regime la cui storia mostra che non ha portato altro che violenza e massacri alla nostra regione. Il regime è molto abile nelle operazioni sotto falsa bandiera.
Non esitiamo nell'esercitare il diritto innato alla difesa
Baghai ha continuato: Le potenti forze armate iraniane non hanno il minimo dubbio nella difesa dell'Iran. Siamo in stato di guerra e certamente non esiteremo nell'esercitare il diritto innato alla difesa.
Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato: Le potenti forze armate iraniane non hanno il minimo dubbio nella difesa dell'Iran. Siamo in stato di guerra e certamente non esiteremo nell'esercitare il diritto innato alla difesa.
Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, durante la sua conferenza stampa settimanale, riferendosi ai recenti sviluppi diplomatici, ha dichiarato: Per quanto riguarda la regione e allo stesso tempo la Repubblica Islamica dell'Iran, monitoriamo la situazione con potenza e intelligenza e ci siamo preparati a qualsiasi evento.
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