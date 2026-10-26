Baghai: Siamo in stato di guerra e non esitiamo a difenderci

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, durante la sua conferenza stampa settimanale, riferendosi ai recenti sviluppi diplomatici, ha dichiarato: Per quanto riguarda la regione e allo stesso tempo la Repubblica Islamica dell'Iran, monitoriamo la situazione con potenza e intelligenza e ci siamo preparati a qualsiasi evento.

Riguardo alle elezioni della Knesset in Israele e all'atmosfera creata dai funzionari israeliani circa la possibilità di un'azione preventiva dell'Iran per perturbare il processo di queste elezioni, ha osservato: Non penso che ci siano elezioni laggiù. Lì c'è una competizione tra diverse bande per commettere più male, ed è una gara tra diverse persone, e il loro slogan più importante è che posso commettere più crimini e omicidi di te. Per noi non importa chi prende il timone di un regime la cui storia mostra che non ha portato altro che violenza e massacri alla nostra regione. Il regime è molto abile nelle operazioni sotto falsa bandiera.

Non esitiamo nell'esercitare il diritto innato alla difesa

Baghai ha continuato: Le potenti forze armate iraniane non hanno il minimo dubbio nella difesa dell'Iran. Siamo in stato di guerra e certamente non esiteremo nell'esercitare il diritto innato alla difesa.