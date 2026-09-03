Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito Binance, Marco Rubio, Segretario di Stato americano, oggi mercoledì, ripetendo le posizioni fallimentari del suo paese contro Teheran, ha affermato: "I paesi che aiutano l'Iran a generare reddito saranno sanzionati."

Secondo questo media, il Segretario di Stato americano ha anche affermato che Washington continuerà ad agire contro gli attacchi iraniani alle navi!

Marco Rubio ha dichiarato: "Purtroppo, per quanto riguarda l'Iran, non siamo allineati con i russi e con il sistema russo sulla valutazione della situazione. Nessuna delle azioni che altri intraprendono contro l'Iran impedirà in alcun modo la nostra capacità di adottare le misure necessarie per proteggere l'America. Tuttavia, è chiaro che per quanto riguarda le azioni dell'Iran, non siamo necessariamente allineati con la posizione russa su questo tema. Ma la Russia e Putin stesso hanno i loro problemi; problemi che, credo, assorbono gran parte del suo tempo e della sua attenzione — come la guerra con l'Ucraina e, onestamente, gli effetti degli attacchi ucraini insieme alle sanzioni sull'economia russa. Tutto il mondo vuole più sistemi intercettori. Questo è diventato la priorità difensiva numero uno a livello mondiale — non solo per l'Ucraina, ma per tutto il mondo. Anche i paesi del Medio Oriente (Asia occidentale) li vogliono. Devo ricordare che anche gli Stati Uniti hanno le loro esigenze; abbiamo i nostri requisiti e bisogni difensivi. E prima di poter aiutare gli altri, dobbiamo assicurarci che le nostre scorte siano sempre a un livello sufficiente."

Ripetendo le posizioni false e trite del suo paese nel tentativo di calmare una parte dell'ambiente economico colpito dall'aggressione costosa di Trump contro l'Iran, ha affermato: "Il problema non è solo punire l'Iran. Il problema è impedire loro l'accesso alle risorse finanziarie. Nessun paese dovrebbe aiutare l'Iran a eludere le sanzioni. Nessun paese dovrebbe aiutarli a creare meccanismi che permettano loro di generare reddito — reddito che sarà poi utilizzato per costruire armi nucleari! Se un paese decidesse di farlo, saremo costretti a sanzionare anche quel paese! Continuano a sparare contro bersagli e ad aprire il fuoco contro le navi. Pertanto, continueremo a colpire i bersagli che rappresentano una minaccia immediata per le nostre forze e per la navigazione mondiale in questi stretti! Gli stretti rimarranno aperti e non saranno sotto il controllo iraniano!"