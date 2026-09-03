Bernie Sanders a Trump: poni fine alla guerra illegale in Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Today, il senatore americano Bernie Sanders ha reagito a un post di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in cui Trump proponeva che, dopo il «controllo» americano sullo Stretto di Hormuz, questo venisse ribattezzato «Stretto di Trump».

Sanders ha scritto in un post sulla piattaforma «X»: «No, signor Trump, il popolo americano non vuole che lei dia il suo nome allo Stretto di Hormuz... Vuole che lei ponga fine alla sua guerra illegale in Iran; una guerra che ha fatto salire il prezzo del gasolio a 5,69 dollari al gallone e della benzina a 4,12 dollari al gallone... Lei è un presidente, non un re pazzo – quindi si comporti di conseguenza.»

In precedenza Trump aveva scritto sulla piattaforma «Truth Social»: «Ora che lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo degli Stati Uniti d'America, non dovremmo ribattezzarlo Stretto di Trump?»

Sebbene Donald Trump abbia più volte affermato di aver preso il controllo dello Stretto di Hormuz, le informazioni provenienti dagli ambienti internazionali indicano che l'Iran mantiene ancora il pieno controllo su questo stretto strategico e che la navigazione in esso avviene secondo i protocolli di sicurezza iraniani. Secondo i primi dati marittimi pubblicati oggi, giovedì, 6 navi mercantili hanno attraversato lo Stretto di Hormuz ieri, con un calo rispetto alle 11 navi del giorno precedente e ben al di sotto della media decennale, che è di circa 13 navi.