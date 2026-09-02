Il Pakistan esprime preoccupazione per l'escalation delle tensioni tra Iran e Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il Ministero degli Esteri pakistano in una dichiarazione ha affermato: «Siamo preoccupati per l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, ma continueremo il dialogo.»
Nella dichiarazione si legge: «Rimaniamo ottimisti sul fatto che entrambe le parti torneranno al tavolo dei negoziati.»
Lo scontro diretto tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti è entrato martedì sera (10 Shahrivar) in una delle fasi più serie delle ultime settimane; i raid aerei statunitensi contro aree del sud del paese – da Hormozgan al Sistan e Baluchistan – hanno incontrato una rapida risposta delle forze armate iraniane, e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato l'inizio della «risposta che farà pentire» e attacchi con missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Contemporaneamente, il cielo di Giordania, Bahrain e del Kurdistan iracheno è stato teatro di un'ondata di allarmi di sicurezza, intercettazioni di missili e segnalazioni di attacchi contro posizioni statunitensi; questo sviluppo ha trasformato nuovamente lo Stretto di Hormuz nell'epicentro principale della crisi energetica e di sicurezza globale.
Il Ministero degli Esteri pakistano, esprimendo preoccupazione per l'escalation delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, ha auspicato che entrambe le parti tornino al tavolo dei negoziati.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, il Ministero degli Esteri pakistano in una dichiarazione ha affermato: «Siamo preoccupati per l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, ma continueremo il dialogo.»
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