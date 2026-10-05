Tenuta di una riunione congiunta di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia a Riad

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il Ministero degli Affari esteri del Pakistan ha annunciato che una delegazione di alto livello composta dal vice primo ministro, dal ministro della Difesa e dal capo di stato maggiore congiunto dell'esercito di questo paese si recherà oggi lunedì in Arabia Saudita.

Secondo questo rapporto, lo scopo del viaggio della delegazione pakistana di alto livello in Arabia Saudita è partecipare alla riunione del comitato politico e di difesa formato sulla base dell'accordo della Mecca.

Il Ministero degli Affari esteri del Pakistan ha aggiunto che a questa riunione a Riad parteciperanno funzionari eminenti degli Stati membri, cioè Pakistan, Arabia Saudita e Turchia.

Alla riunione di Riad si terranno consultazioni sugli ultimi sviluppi regionali e sulla cooperazione in corso sulla base dell'accordo della Mecca. In precedenza il ministro degli Affari esteri del Pakistan aveva annunciato che il suddetto comitato terrà una riunione straordinaria sugli sviluppi nello Yemen e sulle operazioni delle forze di Ansarullah contro l'Arabia Saudita. Questo mentre gli attacchi dell'Arabia Saudita contro le zone residenziali e civili dello Yemen continuano.