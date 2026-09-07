I Talebani: non permetteremo che il suolo afghano venga usato contro altri paesi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, "Hamdullah Fitrat", vice portavoce del governo provvisorio afghano, ha detto a RIA Novosti che Kabul non permetterà a nessuno di utilizzare il territorio di questo paese per creare minacce contro altri stati.

Affermando che l'intero Afghanistan è sotto il controllo del governo centrale, ha aggiunto che dal ritorno al potere dei Talebani, la situazione della sicurezza in Afghanistan è migliorata in modo significativo.

Il Pakistan è tra i paesi che accusano i Talebani afghani di interferire nei loro affari interni.

Islamabad ritiene che gruppi separatisti e correnti terroristiche ostili al Pakistan, come il gruppo "Tehrik-e-Taliban Pakistan", godano del sostegno dei Talebani afghani e abbiano trovato rifugio in questo paese.