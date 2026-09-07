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I Talebani: non permetteremo che il suolo afghano venga usato contro altri paesi

7 settembre 2026 - 11:03
Codice notizia: 1862629
Source: ABNA24
I Talebani: non permetteremo che il suolo afghano venga usato contro altri paesi

Un alto funzionario del governo talebano ha dichiarato che non permetteranno che il territorio afghano venga usato contro altri paesi.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, "Hamdullah Fitrat", vice portavoce del governo provvisorio afghano, ha detto a RIA Novosti che Kabul non permetterà a nessuno di utilizzare il territorio di questo paese per creare minacce contro altri stati.

Affermando che l'intero Afghanistan è sotto il controllo del governo centrale, ha aggiunto che dal ritorno al potere dei Talebani, la situazione della sicurezza in Afghanistan è migliorata in modo significativo.

Il Pakistan è tra i paesi che accusano i Talebani afghani di interferire nei loro affari interni.

Islamabad ritiene che gruppi separatisti e correnti terroristiche ostili al Pakistan, come il gruppo "Tehrik-e-Taliban Pakistan", godano del sostegno dei Talebani afghani e abbiano trovato rifugio in questo paese.

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