Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica: La battaglia potente continuerà

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato: Gli hangar per la manutenzione, la preparazione e le aree di schieramento dei caccia F-35, F-16, F-15 e i rifugi per i caccia sono stati presi di mira.
9 settembre 2026 - 09:56
Codice notizia: 1863410
Source: ABNA24
L'Ufficio Relazioni Pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in un comunicato: Gli hangar per la manutenzione, la preparazione e le aree di schieramento dei caccia F-35, F-16, F-15 e i rifugi per i caccia sono stati presi di mira.
Il tuo commento