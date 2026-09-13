Manan Raisi: L'Iran è un paese che non può essere accerchiato

Secondo il rapporto del corrispondente di ABNA, Mohammad Manan Raisi domenica pomeriggio, durante la cerimonia di omaggio ai lavoratori dell'approvvigionamento e della distribuzione dei generi alimentari pubblici nella sala Imam Javad (pace su di lui) del governatorato, ha definito le pressioni esercitate sulla tavola degli strati oppressi una realtà amara derivante dall'accerchiamento totale del nemico, e ha dichiarato: sebbene le sanzioni ingiuste abbiano creato numerose difficoltà di vita, i produttori, assumendosi la propria responsabilità sociale, sono scesi in campo e non hanno permesso che i mezzi di sussistenza del popolo fossero interrotti.

Ha considerato l'attuale stallo sul fronte delle potenze arroganti occidentali e dei sionisti come un segno dell'aiuto divino e ha osservato: l'esperienza di questa battaglia ha mostrato che i complotti militari ed economici del nemico si sono rivolti contro se stesso e orizzonti pieni di speranza di apertura e vittoria sono apparsi davanti alla nazione iraniana resistente.

Raisi, ricordando la posizione strategica della Repubblica Islamica nelle equazioni globali, ha sottolineato: la convergenza di caratteristiche geopolitiche uniche, la ricchezza delle riserve del sottosuolo, una struttura demografica altamente motivata e una cultura della resistenza hanno trasformato l'Iran in un paese che non può essere isolato né conquistato.

Ha valutato come vitale evitare calcoli errati e conoscere le risorse locali e ha continuato: il nostro paese si colloca tra i primi posti al mondo per risorse naturali e la combinazione di questa capacità con la volontà di fede del popolo ha portato la forza di resistere alle restrizioni più dure.