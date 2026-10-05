Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando Russia al-Yaum, «Pierre de Gaulle», nipote del generale Charles de Gaulle e vicepresidente della giuria del premio per la pace «Lev Tolstoj», nelle sue dichiarazioni ha detto: i giovani della Francia hanno perso la loro fiducia nei politici e nei grandi media.

Ha aggiunto: i giovani credono che alcuni correnti dicano loro bugie, distorcano i fatti e nascondano deliberatamente la verità da loro.

Il nipote del generale de Gaulle in un'altra parte delle sue dichiarazioni ha detto: spera che il futuro presidente della Francia possieda caratteristiche che secondo lui esistono in «Vladimir Putin».

Ha inoltre dichiarato che il governo francese attualmente gode del sostegno di meno del 20 per cento della popolazione.