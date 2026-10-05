Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna, il giornale New York Times, citando tre funzionari, ha riportato che l'America ha improvvisamente ritirato 12 dei suoi bombardieri di tipo B-1 dalla base di Fairford situata nel sud dell'Inghilterra.

Secondo questo rapporto, tre bombardieri sono stati stazionati ieri sulla base principale dello stato del South Dakota. Questa fuga improvvisa è avvenuta in seguito all'aggravarsi delle preoccupazioni per la sicurezza e alla probabilità di un'operazione.

Il New York Times ha aggiunto che tutti i bombardieri americani che erano stazionati alla base di Fairford sono atterrati di nuovo sulla loro base principale in America. I funzionari americani hanno rifiutato di fornire spiegazioni sulla natura dei fattori di trasferimento di questi bombardieri dell'aeronautica. Alcuni di essi nei giorni scorsi erano stati stazionati alla base di Fairford.

Un funzionario americano ha anche detto che le informazioni ottenute facevano parte degli stessi avvertimenti di tre settimane prima.

Va notato che il caso Fairford è stato aperto dall'alba di domenica 27 settembre 2026 (5 Mehr 1405); quando la polizia inglese ha arrestato cinque cittadini di questo paese vicino alla base aerea reale di Fairford. Il tema è stato inizialmente perseguito con un sospetto legato agli esplosivi e poi con il titolo di preparazione di un atto terroristico, e in seguito, decine di famiglie sono state evacuate dai dintorni del luogo.

Pochi giorni dopo l'incidente di sicurezza vicino alla base di Fairford in Inghilterra, l'ambiguità sulle dimensioni dell'incidente e la sua simultaneità con un piano in cui l'Iran era menzionato hanno trasformato questo caso in un'arena per la formazione di una nuova narrazione sulla sicurezza.