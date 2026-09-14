Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masira, fonti occidentali hanno indicato l'impasse in cui Washington è caduta nello Yemen.

Reuters ha riferito: L'escalation dei conflitti nello Yemen ha posto Washington di fronte a un dilemma.

Questo media occidentale ha annunciato: Washington è sotto pressione per aiutare l'Arabia Saudita ma allo stesso tempo cerca di evitare l'espansione della costosa guerra verso un nuovo teatro, in altre parole, che l'ampiezza della guerra non si espanda.

Ciò avviene mentre poche ore prima, l'agenzia di stampa ufficiale saudita ha riferito che Mohammed bin Salman, principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, oggi lunedì ha ospitato a Gedda Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

I mercenari legati all'Arabia Saudita nello Yemen hanno subito una pesante sconfitta e la richiesta di Riyad di sostegno militare ha incontrato l'opposizione di Trump, che ha respinto l'Arabia Saudita.

La rete televisiva 12 del regime sionista aveva annunciato che l'Arabia Saudita ha chiesto il sostegno militare di Washington.

Secondo questo rapporto, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, si è opposto alla conduzione di attacchi diretti contro Ansarallah.