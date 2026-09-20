Il maggiore generale Rezaei: l'America non ha altra strada che accettare le condizioni dell'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, ha scritto sul suo account su uno dei social network: le 7 condizioni dell'Iran per l'avvio di qualsiasi negoziato sono state comunicate al governo americano. Il messaggio di Teheran è chiaro e inequivocabile; se Washington vuole uscire dall'impasse che ha creato da sola e non rimanervi ulteriormente impantanata, non ha altra strada che accettare i diritti e le condizioni dell'Iran.