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Il maggiore generale Rezaei: l'America non ha altra strada che accettare le condizioni dell'Iran

20 settembre 2026 - 09:47
Codice notizia: 1867680
Source: ABNA24
Il maggiore generale Rezaei: l'America non ha altra strada che accettare le condizioni dell'Iran

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha scritto sul suo account: l'America non ha altra strada che accettare i diritti e le condizioni dell'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il maggiore generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, ha scritto sul suo account su uno dei social network: le 7 condizioni dell'Iran per l'avvio di qualsiasi negoziato sono state comunicate al governo americano. Il messaggio di Teheran è chiaro e inequivocabile; se Washington vuole uscire dall'impasse che ha creato da sola e non rimanervi ulteriormente impantanata, non ha altra strada che accettare i diritti e le condizioni dell'Iran.

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