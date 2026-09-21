Guterres: Il Consiglio di Sicurezza è paralizzato

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, António Guterres, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha dichiarato oggi lunedì in un discorso: ci troviamo di fronte a una frattura geopolitica profonda che ha paralizzato il Consiglio di Sicurezza.

Il segretario generale dell'ONU ha poi continuato: le grandi potenze stesse si impegnano in guerre che in alcuni casi sono contrarie al diritto internazionale. Questa situazione crea un'atmosfera di impunità in cui le potenze medie immaginano di poter fare tutto ciò che vogliono.

António Guterres, riferendosi indirettamente all'aggressione illegale degli Stati Uniti contro il territorio iraniano, ha aggiunto: la ragione di ciò è che nessuna conseguenza li raggiungerà e le guerre si moltiplicano e diventano sempre più complesse.