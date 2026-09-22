Pezeshkian: La sessione dell'ONU è un'occasione per esprimere l'oppressione e la potenza dell'Iran

Secondo il corrispondente dell'ABNA, Massoud Pezeshkian, il presidente [dell'Iran], prima della partenza per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'aeroporto di Mehrabad, ha dichiarato: «In realtà, [la sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite] si tiene sotto lo slogan della fiducia. Un tema che non esiste. [Gli americani] sotto questo slogan parlano dei diritti umani, ma li ignorano.»

Ha aggiunto: «Calpestano molto chiaramente e apertamente molti quadri del diritto internazionale e delle norme giuridiche che gli esseri umani e i paesi possono avere, perché hanno il potere e possono esercitare la coercizione.»

Ha aggiunto: «[L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite] è un luogo dove possiamo far giungere le nostre parole, la nostra oppressione e la nostra potenza alle orecchie del mondo, e in questo spazio che esiste, potremo dialogare con un gran numero di politici di diversi paesi e centri culturali, nonché con i media.»

Il presidente ha sottolineato: «La presenza all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è un'occasione per poter far giungere le nostre posizioni, la nostra oppressione e la nostra potenza alle orecchie del mondo.»

Il presidente ha dichiarato: «Nonostante tutte le difficoltà che il nostro caro popolo e i nostri combattenti hanno sopportato sul cammino [della guerra e della resistenza], la realtà è che siamo usciti da questa questione a testa alta, e questo è causa di dignità e orgoglio, e potremo con potenza esporre le nostre posizioni in queste assemblee internazionali e [difendere i diritti della nazione iraniana].»

Ha continuato: «Spero che Dio aiuti affinché possiamo far giungere il vero messaggio della nostra oppressione alle orecchie del mondo e, allo stesso tempo, dichiararlo loro con potenza.»

Il presidente ha sottolineato: «Nonostante tutta questa slealtà e queste ingiustizie che [i nemici hanno commesso contro l'Iran], siamo in piedi con dignità e potenza e resisteremo fino all'ultimo respiro per il paese, il popolo, le nostre convinzioni e la nostra fede.»

Pezeshkian, riferendosi ai precedenti negoziati con gli americani, ha dichiarato: «Siamo stati più volte al tavolo dei negoziati e abbiamo firmato insieme [un memorandum d'intesa], ma nonostante ciò che [il memorandum] abbiamo firmato ed eravamo al tavolo dei negoziati, purtroppo il mondo intero vede e ha visto che hanno calpestato molto facilmente quanto scritto.»