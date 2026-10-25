Le posizioni dei paesi europei riguardo all'aggressione contro l'Iran sono contraddittorie e irresponsabili

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in un messaggio sul suo account su uno dei social network e in reazione alle preoccupazioni espresse dalla Germania e da diversi altri paesi europei riguardo all'escalation delle tensioni nella regione dell'Asia occidentale, ricordando la famosa frase del cancelliere tedesco nel giugno 2025 che confermava i crimini di Israele contro l'Iran, ha scritto: "Nel giugno 2025, Friedrich Merz, cancelliere della Germania, riguardo all'aggressione militare di Israele contro l'Iran ha detto: 'Questo è esattamente il lavoro sporco che Israele fa per tutti noi.' Ora, nell'ottobre 2026, il ministro degli Esteri della Germania (e di diversi altri paesi europei) mettono in guardia da un nuovo attacco contro l'Iran e insistono sulla necessità di contenere le tensioni."

Ha aggiunto: Come ha ben detto il famoso filosofo tedesco Friedrich Schiller nel dramma La pulzella d'Orléans (atto terzo, scena sesta): "O alta ragione, o anima chiara, figlia divina, o saggia fondatrice del mondo e guida delle stelle; che cosa sei dunque, se sei legata alla coda del cavallo indomito della follia e inevitabilmente, impotente e gridando, sei trascinata con esso, ubriaco, nell'abisso della caduta?"