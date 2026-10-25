Guterres: Dobbiamo fermare l'espansione della guerra

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, António Guterres, il Segretario generale delle Nazioni Unite, oggi sabato ha annunciato il suo arrivo in Egitto e, pubblicando un messaggio sul suo social network X, ha sottolineato che porta con sé un messaggio chiaro per fermare l'espansione della guerra, proteggere i civili e creare lo spazio politico necessario per la diplomazia e la pace.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite a questo proposito ha scritto: Sono appena arrivato in Egitto. Nel mezzo dell'escalation dei conflitti, porto con me un messaggio: dobbiamo fermare l'espansione della guerra, proteggere i civili e creare spazio politico per la diplomazia e la pace.

António Guterres ha poi aggiunto: Dobbiamo affrontare le disuguaglianze che dividono le società e fermare i conflitti che moltiplicano le sofferenze umane.