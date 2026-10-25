Erdogan chiede una riforma della struttura del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, oggi sabato, in un messaggio in occasione del 24 ottobre, Giornata delle Nazioni Unite e dell'ottantunesimo anniversario della fondazione di questa organizzazione, sottolineando la necessità di una riforma della struttura dell'ONU, ha chiesto la creazione di un Consiglio di Sicurezza più giusto, più inclusivo e più responsabile verso le aspettative della comunità internazionale.

In questo messaggio si precisa che le guerre, le crisi umanitarie, i cambiamenti climatici, la fame, la povertà, il razzismo, la xenofobia e l'islamofobia mostrano che la missione principale dell'ONU non solo non ha perso la sua importanza, ma è diventata ancora più necessaria.

Riferendosi agli sviluppi a Gaza, ha scritto: Il genocidio a Gaza, che ha causato la morte di oltre 74.000 persone, insieme alle crisi e ai conflitti in altre parti del mondo, rivela l'urgente necessità di una riforma della struttura del Consiglio di Sicurezza.

Il presidente della Turchia ha sottolineato che i paesi del mondo devono rafforzare il loro sostegno alla Carta delle Nazioni Unite e sostenere le riforme necessarie per aumentare l'efficienza delle principali istituzioni di questa organizzazione.